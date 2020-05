Unbekannter beschädigt Audi und verschwindet

Aalen (an) - Ein unfallflüchtiger Fahrer hat am Montagvormittag einen Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht, als er einen Audi beschädigte, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße abgestellt war.

Die Beschädigungen wurden gegen 11 Uhr bemerkt.