Unbekannter belästigt 14-Jährige und tritt ihr in den Bauch

Ein Unbekannter hat am Sonntag eine 14-Jährige belästigt. Die Jugendliche hielt sich am Nachmittag an der Bushaltestelle in der Schloßstraße auf, als ein Mann sie ansprach. Der Unbekannte wurde zudringlich und betatschte die 14-Jährige am Oberkörper. Als sie den Mann wegstoßen wollte, trat er er ihr in den Bauch.

Anschließend flüchtete er in Richtung Binsengasse und Talschulzentrum. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus versorgt.

Der Mann wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt und muskulös beschrieben. Er hatte einen Dreitagebart und schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem grünen Kapuzenpulli und einer schwarzen Jacke.

