Unbekannten legen Feuer in Wohnheim

Rund 1500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Brand am Dienstagnacht in einem betreuten Wohnheim in der Hirschbachstraße. Nach ersten Erkenntnissen gelangen Unbekannte auf die Terrasse des Wohnheimes und entzündeten dort die Schutzfolie der dort befindlichen Gartenstühle. Durch die Hitzeentwicklung schmolz ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Rollladen, der infolgedessen aus dem Rollladenkasten brach. Eine Mitarbeiterin bemerkten gegen 1.20 Uhr den Brand und konnte somit ein Übergreifen auf das Haus verhindern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegengenommen.