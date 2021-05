Am frühen Mittwochmorgen setzten Unbekannte gegen 2.15 Uhr eine Parkbank, die sich am Fußweg der Parkstraße befand, durch Anzünden von Plastikteilen teilweise in Brand. Die Feuerwehr Aalen, die mit vier Mann und zwei Fahrzeugen anrückte, löschte den Brand mit mehreren Eimern Wasser. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Eine Fahndung im näheren Umfeld verlief negativ.