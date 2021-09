Unbekannte zünden Mülltonnen an

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 0.25 Uhr eine schwarze Restmülltonne angezündet, die vor einem Schulgebäude in der Friedrichstraße abgestellt war. Ein vorbeikommender Passant schob die Tonne vom Gebäude weg und verständigte die Feuerwehr. Auch in der Kanalstraße war nur Minuten vorher eine Papiertonne von Unbekannten angezündet worden. Durch Beamte des Polizeireviers Aalen wurden drei in unmittelbarer Nähe der brennenden Tonne stehende Müllcontainer außer Reichweite des Feuers gebracht. Hinweise auf den oder die Täter erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361 / 5240.