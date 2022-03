Auf einem Spielplatz in der Hirschbachstraße, zwischen einer Bäckerei und der dortigen Unterführung, haben Unbekannte am Samstag gegen 22.15 Uhr am Wegesrand liegenden Müll angezündet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Sachschaden entstand keiner.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen telefonisch unter der Nummer 07361 / 5240 entgegen.