Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr einen Opel zerkratzt, der in diesem Zeitraum in der Spieselstraße abgestellt gewesen ist. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240 entgegen. Einklappen Ausklappen