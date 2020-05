Unbekannte zündeln: Feuerwehr rückt zweimal aus.

Gleich zweimal hat es am Dienstagmorgen gebrannt. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr einen Komposthaufen in einem Garten in der Ludwigstraße angezündet. Das Feuer, das von Studenten des dortigen Wohnheimes bemerkt wurde, konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Unmittelbar nachdem der Brand gelöscht wurde, meldete eine Anruferin auch ein Feuer in der Nähe der Aula der Hochschule. Dort brannte eine Fläche im Freien von rund 15 Quadratmetern Größe. Die Feuerwehr Aalen, rückte erneut an, um auch diesen Brand zu löschen.