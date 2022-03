Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr versucht, in einen Baumarkt in der Gartenstraße einzubrechen, indem sie erfolglos am Eingangstor zur Warenannahme manipulierten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240.