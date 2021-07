Unbekannte werfen Steine auf Fahrzeuge

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 0.10 und 0.30 Uhr in der Eisengießerstraße (bahnparallele Trasse) mehrere faustgroße Steine gegen mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen. Zeugen gaben an, dass zunächst am Tunnelausgang mehrere Steine geworfen wurden, von denen einer auf das Dach eines Transporters fiel. Ein weiterer Stein wurde oberhalb der Trasse auf den Transporter geworfen. Der Stein prallte ca. 20 cm oberhalb der Windschutzscheibe auf das Fahrzeug. Der oder die Täter konnten von den Fahrzeuglenkern nicht gesehen werden, so dass keine Beschreibung vorliegt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.