Unbekannte werfen Steine auf einfahrenden Zug

Drei Unbekannte haben am Samstagabend vom Hinterhofparkplatz eines Gebäudes in der Hauptstraße 25 in Lorch faustgroße Steine auf einen in den Lorcher einfahrenden Zug geworfen. Laut Polizeibericht trafen die Steine ihr Ziel. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Die drei Unbekannten seien nach der Tat von Zeugen angesprochen worden, woraufhin sie flüchteten. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Das Verhalten sei „kein Kavaliersdelikt“, schreibt die Polizei weiter. Bei Ermittlung der Täter würde es zu einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr kommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 / 358 0 beim Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd zu melden.