Unbekannte stehlen Keramikbremsscheiben.

In der Zeit zwischen Montagabend,19.15 Uhr, und Dienstagmorgen, 5 Uhr, haben Unbekannte an insgesamt fünf Neufahrzeugen die Räder abmontiert und an den Autos die Keramikscheiben ausgebaut. Die Fahrzeuge waren auf dem Gelände eines Autohauses in der Oberen Bahnstraße abgestellt.

Zusätzlich wurden von zwei Autos die Kompletträder entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 100 000 Euro; der Sachschaden, der an den Fahrzeugen durch das Aufbocken entstand, könnte bei rund 80 000 Euro liegen.