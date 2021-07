Am Sonntagmorgen um kurz nach 9 Uhr ist festgestellt worden, dass in der Hans-Sigmund-Straße in der Nacht mehrere Hakenkreuze und Jahreszahlen mit roter und grüner Farbe auf den dortigen Gehweg gesprüht worden waren. Gegen 2 Uhr in der Nacht wurden lsaut Polizei verdächtige Geräusche wahrgenommen. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.