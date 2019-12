Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten mit Gas

Zwei unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen gegen 1.24 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Das berichtet die Polizei. Die Täter entwendeten aus dem in der Silcherstraße in Aalen aufgehängten Automaten mehrere Zigarettenpackungen.

Die Diebe sollen Gas in den Automaten geleitet und es anschließend entzündet haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte laut Bericht kein Ergebnis. Das Polizeirevier Aalen bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 / 524 0.