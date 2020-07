Auf einem Parkplatz an der K3268 ist am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr ein dort aufgestellter Erdbeerverkaufsstand von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Dieser brannte vollständig nieder. Dadurch wurde auch ein dahinter befindliche mobile Toilette in Mitleidenschaft gezogen.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet unter Telefon 07171/3580 um Zeugenhinweise, insbesondere auf Personen oder Fahrzeuge, die sich zum Zeitpunkt des Brandes dort aufgehalten haben.