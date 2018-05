Unbekannte schlagen Autoscheiben ein.

Unbekannte haben am Dienstag zwei Autos aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden zudem Wertgegenstäde gestohlen.

Unbekannte haben an einem VW, der am Dienstagabend zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr in der Brühlstraße abgestellt war, die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen und einen dunkelblauen Rucksack der Marke „Deuter“ gestohlen, der im Fußraum abgestellt war. In diesem hatten sich die Geldbörse sowie ein MP3-Player befunden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Aus einem Chevrolet, der am Dienstag zwischen 6.50 Uhr und 17.30 Uhr im Hinterhof eines Gebäudes im Nördlichen Stadtgraben abgestellt war, wurde ebenfalls die Beifahrerscheibe eingeschlagen und eine auf dem Beifahrersitz abgestellte beige Stofftasche der Marke „La Martina“ entwendet, in der sich neben Kleidungsstücken ein kleinerer Bargeldbetrag befunden hatte. Hier beläuft sich der Schaden am Fahrzeug auf 500 Euro.