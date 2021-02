Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Montag einen VW, der auf einem Firmenparkplatz in der Heinrich-Rieger-Straße abgestellt gewesen ist, mehrfach mit einem Luftgewehr oder einer Waffe mit Stahlkugeln beschossen. An dem Fahrzeug konnten an fünf verschiedenen Stellen entsprechende Beschädigungen festgestellt werden.