Glücklicherweise nur geringer Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 6.10 Uhr, nachdem Unbekannte brennende Kohle, welche in Alufolie gewickelt worden war, neben die Restmüll- und Altpapiertonnen beim Lokschuppen in der Hirschbachstraße legten. Durch die Hitze fing das Plastik an zu brennen, wobei eine der Tonnen stark beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.