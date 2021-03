In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Lauchheim und in Wasseralfingen ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. In beiden Fällen wurde das Geld entwendet. Der Tatort in Lauchheim befindet sich auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Mittelhofer Weg. Der Automat in Wasseralfingen befindet sich in der Paul-Reusch-Straße. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 / 5240.