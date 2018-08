Unbekannte sind am Donnerstagmorgen zwischen 2 und 6 Uhr in eine Gaststätte in der Gerberstraße eingebrochen. Dort brachen sie drei Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro; über die Höhe des entwendeten Bargeldes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.