Unbekannte brechen in Kindergarten ein

Nach dem Aufhebeln eines Kellerfensters sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbekannte Einbrecher in die Räume eines Kindergartens in der Pfarrgasse in Hofen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Innern suchten die Einbrecher nach Diebesgut, das sie teilweise in einem nicht mehr fahrbereiten Kleintransporter, der am Vorabend auf dem Kirchplatz abgestellt wurde, zwischenlagerten. Um 7.50 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Männer, die sich auf dem Gelände des Kindergartens aufhielten. Gegen 8 Uhr entfernten sich die beiden Männer mit einer großen schwarzen Tasche von der Pfarrgasse Richtung Kirchgasse. Beide Personen waren etwa 175 cm bis 180 cm groß und hatten jugendliches Aussehen. Einer der beiden Männer war mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Der andere Mann hatte eine blau-graue Camouflage-Kapuzenjacke an. Beide Personen hatten ihre Kapuzen tief in das Gesicht gezogen. Darunter trugen sie vermutlich beide eine Schildmütze.