Unbekannte brechen in Corona-Teststation ein

Im Zeitraum von Freitag, 11. März, bis Montag, 14. März, sind Unbekannte in der Wilhelmstraße zu in einen Container, der als Corona-Testzentrum genutzt wird, eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Innere und entwendeten daraus Corona-Tests, Schutzmäntel, Handschuhe und Weiteres im Wert von über 6800 Euro. Am Container hinterließen sie einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten bittet nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter 07361/97960 zu melden.