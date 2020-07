Unbekannte brechen in Aalener Elektromarkt ein

Mehrere Tatverdächtige sind am frühen Montagmorgen gegen 2.15 Uhr in einen Elektromarkt in der Carl-Zeiss-Straße eingedrungen, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen und anschließend ein Gitter aufgeflext hatten.

Im Innenbereich schlugen sie mit einer Eisenstange eine Vitrine ein und entwendeten mehrere Produkte der Firma Apple, darunter einen Laptop, mehrere Kopfhörer sowie weiteres Zubehör. Der entstandene Schaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.