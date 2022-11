Unbekannte brechen in Aalen mehrere BMW auf

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich Unbekannte an mehreren BMW-Fahrzeugen in Aalen zu schaffen gemacht. Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 9000 Euro.

Die Dreiecksscheibe eines in der Eugen-Bolz-Straße abgestellten BMW schlugen Unbekannte ein. Sie verschafften sich somit Zugang zum Inneren des Fahrzeugs und bauten anschließend das Lenkrad mit Bedienungselementen aus.

Gegen 7 Uhr entdeckte eine Autobesitzerin in der Jakob-Schweiker-Straße, dass an ihrem BMW ebenfalls die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet wurde. Hier sollte vermutlich ebenfalls das Lenkrad ausgebaut werden, was jedoch nicht gelang.

Auch im Michael-Braun-Ring sowie in der Reiherstraße blieben dort abgestellte Fahrzeuge der Marke BMW nicht verschont. Hier wurden in einem Fall das Lenkrad und bei dem anderen BMW das Navi sowie der Tacho ausgebaut und entwendet.

Die Polizei Aalen bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 07361/5240 zu melden.