Unbekannte bezahlen Taxifahrt nicht.

Drei unbekannte Männer, bei denen es sich vermutlich um Osteuropäer handelt, haben am Donnerstagmorgen ein bekanntes Etablissement in Aalen-Neukochen besucht. Gegen 4.40 Uhr ließen sie sich dort von einem Taxi abholen und nach Ruppertshofen fahren.

In der Erlenstraße stiegen die drei aus, wobei einer der Männer sofort in Richtung Ortsmitte flüchtete. Der 62-jährige Taxifahrer forderte deshalb von den beiden verbliebenen Männern den Fahrpreis von rund 66 Euro. Anstatt zu bezahlen, hob einer der Unbekannten die Fäuste und schlug dem 62-Jährigen gegen den Brustkorb. Dem Taxifahrer gelang es, in sein Fahrzeug zu flüchten und die Türen zu verriegeln. Die beiden Männer gingen anschließend in Richtung Ortsmitte davon.

Die Täter waren alle etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Der Angreifer hat eine große, kräftige Statur kurze Haare, ein eher kindliches Aussehen und ein auffällig rundes Gesicht. Der zweite Mann, der nicht flüchtete hat eine schlanke Statur, kurze dunkle Haare und trug dunkle Kleidung.