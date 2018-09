Unbekannte beschmieren Gasdruck-Regelanlage

Auf rund 600 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte verursachten, als sie mit schwarzer und weißer Farbe eine Gasdruck-Regelanlage besprühten, die im Stadionweg aufgestellt ist.

Die Farbschmierereien wurden am Montag festgestellt. Ebenfalls am Montag stellten Angehörige der Stadtwerke Aalen fest, dass auch eine Gasdruck-Regelanlage in der Oberen Wöhrstraße mit silberfarbener Farbe besprüht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auch in diesem Fall auf rund 600 Euro beziffert.