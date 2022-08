Unbekannte beschädigen Zigarettenautomaten

In der Nacht zum Donnerstag gegen 00.30 Uhr hat sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass zwei junge Männer in der Heidenheimer Straße gegen einen Zigarettenautomaten treten würden. Kurz bevor die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, flüchteten die Männer. Trotz eingeleiteter Fahndung, konnten keine verdächtigen Personen angetroffen werden. Am Zigarettenautomat entstand ein Sachschaden, der derzeit noch nicht näher beziffert werden kann.