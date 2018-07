Gegen 4.15 Uhr am Dienstagmorgen hat ein Zeuge die Polizei verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie ein VW Polo in der Schwarzwaldstraße gegen einen Gartenzaun gefahren war und die Insassen nach dem Unfall flüchteten. Der Mann gab an, dass es sich bei den Personen um ein Mädchen und zwei Jungen handelte. Bei dem Unfall wurde auch ein Audi beschädigt. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrers und der Insassen des VW Polo dauern an.