Unbekannte attackieren 47-Jährigen

Ein Mann ist von Unbekannten am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr angegriffen und nach eigener Aussage geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Angriff in der Nähe einer Gaststätte in der Aalener Gartenstraße stattgefunden haben.

Weil der Anrufer betrunken war, konnte laut Polizeibericht sein Aufenthaltsort nicht erfragt werden. Die Polizei suchte daraufhin die Umgebung der Gaststätte ab, konnte jedoch den Mann nicht finden. Auch mehrere Rückrufe auf seinem Handy blieben unbeantwortet. Kurz nach Mitternacht rief eine Frau bei der Polizei an und teilte mit, dass ihr Mann gerade nach Hause gekommen sei: Er sei angegriffen worden, erzählte sie.

Die Beamten trafen daraufhin einen 47-jährigen Mann an, der nicht weiter zum Sachverhalt befragt werden konnte. Da er über Schmerzen in der Schulter klagte, wurde er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.