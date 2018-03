Unaufmerksam beim Abbiegen: 10 000 Euro Schaden

Rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Einfahrt zur Bundesstraße B 19 ereignet hat. Ein 71-jähriger Autofahrer wollte gegen 9.40 Uhr von der Verbindungsstraße aus Richtung Waiblingen nach links auf die B 19 in Richtung Abtsgmünd einbiegen. Dabei übersah er ein Fahrzeug, das in Richtung Hüttlingen unterwegs war. Dessen 58-jähriger Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, obwohl er noch auszuweichen versuchte.