Umzug in die Neue Mitte ist geschafft

Aalen-Dewangen - Ein weiterer Meilenstein ist erreicht. Über drei Jahre war die Ortsverwaltung nach dem Abriss des alten Rathauses in Dewangen interimsweise in dem Gebäude in der Reichenbacher Straße 16 untergebracht. Nach drei Tagen Umzugsstress belagern die Mitarbeiter seit Donnerstag künftig die Räume in der Neuen Mitte. Vieles hat sich in der vergangenen Zeit in Dewangen bewegt. Und es soll weitergehen. Nächstes Ziel ist der Bau einer dreigruppigen Kindertagesstätte an der Schwarzfeldschule, sagt Ortsvorsteher Eberhard Stark im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“.

Wer bis Mitte der Woche die Ortsverwaltung in Dewangen telefonisch, per Fax oder E-Mail erreichen wollte, hatte schlechte Karten. Im Zuge des Umzugs von der Reichenbacher Straße in das Gebäude in der Neuen Mitte, in dem auch der Welland-Markt untergebracht ist, waren die Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes von der Welt abgeschnitten. Viel Zeit, Anliegen entgegenzunehmen, hätten sie ohnehin nicht gehabt. Zwei Tage lang waren sie mit dem Ausräumen der Büros und dem Verpacken von Ordnern, Unterlagen und elektronischen Geräten beschäftigt. Der Einzug in die neue Geschäftsstelle in der Neuen Mitte ging dann am Mittwoch über die Bühne.

Die Zeiten, in denen die Ortsverwaltung im alten, vor drei Jahren abgerissenen Rathaus auf mehreren Ebenen verteilt unterbracht war, sind vorbei. Im Zuge des Neubaus in der Neuen Mitte arbeiten jetzt der Geschäftsstellenleiter Markus Praß, die Mitarbeiterinnen Claudia Mangold und Susanne Weingart sowie Ortsvorsteher Stark auf einer Ebene, was auch die Kommunikation vereinfache, sagt Stark.

Dewangen ist auch wieder für private Investoren interessant

Darüber hinaus sei die Geschäftsstelle jetzt mit einem Aufzug auch für ältere oder gehbehinderte Bürger barrierefrei zu erreichen und verfüge außerdem über einen Multifunktionsraum, der sowohl als Raum für Trauungen und Sitzungen, aber auch als Versammlungs- und Veranstaltungsraum genutzt werden kann. Offiziell eröffnet wird die Geschäftsstelle am 22. Januar durch OB Thilo Rentschler.

Auf die repräsentative Neue Mitte mit Wohnungen, neuem Rathaus und Dorfplatz ist Stark stolz. Und auch darauf, dass die Lebensmittelnahversorgung in dem Aalener Stadtbezirk durch den Welland-Markt wieder hergestellt sei. Ohnehin sei Dewangen aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, sagt Stark und denkt an die Realisierung des Verbindungswegs Krähenfeld-Stollwiesen, die neue Pumptrack-Anlage in der Beckenhalde und die erste geschlossene Kalthalle im Stadtgebiet, die der TSV Dewangen derzeit baut.

Dadurch, dass es mittlerweile in dem Stadtbezirk wieder steil bergauf gehe, hätten auch private Investoren Dewangen für sich entdeckt, sagt Stark und denkt etwa an das Sonnendorf mit Studentenwohnheim, Mehrfamilienhaus und Bungalows für ältere Menschen, das in naher Zukunft an der Reichenbacher Straße entsteht und an die Wohngemeinschaft für intensiv pflegebedürftige Menschen. Der Rohbau für dieses Projekt, das ebenfalls an der Reichenbacher Straße realisiert wird, steht bereits. Die positive Entwicklung, die Dewangen genommen hat, sei auch der guten und harmonischen Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung geschuldet. „OB Thilo Rentschler, die beiden Bürgermeister und alle Ämter haben immer ein offenes Ohr und sind jederzeit hilfsbereit“, sagt Stark.

Neues Baugebiet ist wichtig, um Bildungshaus zu realisieren

Nichtsdestotrotz fehlt und klemmt es in Dewangen noch in manchen Punkten. Dringend ausgewiesen werden muss ein neues Baugebiet, sagt Stark und denkt an das Areal Birkäcker, das sich von der Beckenhalde Nord bis zur Verbindungsstraße nach Fachsenfeld zieht. Das Gelände ist noch in Privatbesitz, im Frühjahr will die Stadt Gespräche wegen des Grunderwerbs führen, sagt Stark. Hier könnte ein Wohngebiet entstehen, das fast noch größer ist als die Beckenhalde Nord.

Die Ausweisung eines neuen Baugebiets sei wichtig, weil dies mit dem Zuzug von Familien Auswirkungen auf das geplante Bildungshaus habe. Denn die Schwarzfeldschule zu einem solchen mit Ganztagsbetrieb auszubauen, sei wegen zu geringer Kinderzahl bislang nicht realisiert worden. In naher Zukunft soll an der Schwarzfeldschule jedoch eine dreigruppige Kindertagesstätte gebaut werden, die den städtischen Kindergarten im Scheurenfeld ergänzt, sagt Stark. Planungen liegen bereits vor. Das Gebäude soll auf der Wiese hinter der Schwarzfeldschule entstehen.