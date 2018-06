Umweltminister: Aalen ist Vorbild für andere Kommunen

Mit einer Ode und Liebeserklärung an Aalen hat der Bürgerchor den Festakt zum 20-jährigen Jubiläum der Lokalen Agenda 21 eröffnet. Auch der Landes-Umweltminister hatte eine überaus freundliche Botschaft und ein dickes Lob mitgebracht ins Rathaus-Foyer: „Aalen nimmt eine Vorbildfunktion für andere Kommunen ein“, auf den seit 20 Jahren von den Bürgern gelebten und von der Stadt getragenen Agenda-Prozess könne man „sehr stolz“ sein. Solch ein Engagement sei alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Mit dem ersten Teil aus „Wir sind die nebelfreie Stadt“ hatte der Bürgerchor des Theaters der Stadt Aalen im Sprechchor auf die klimatischen, geologischen, geografischen, kulturellen und sozialen Vorzüge der Großen Kreisstadt hingewiesen und war bis zu den Römern zurückgereist – die damals der Aalener Bucht den Vorzug gegenüber Heidenheim gegeben hatten. Auch der Chor ist für Aalens Oberbürgermeister „bürgerschaftliches Engagement in Reinkultur“, der nebelfreien Stadt fügte er einen neuen Teil hinzu: „Wir sind die Agenda-gelebte-Stadt“.

Kontinuierlich, vielfältig engagiert, gut strukturiert mit Agendarat, Agendagruppen, Agendaparlament und mit einem eigenen Agendabüro sei der Agenda-Prozess sehr gut aufgestellt. Es waren 20 intensive Jahre, betonte Thilo Rentschler – „20 Jahre für die Stadt mit den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen“. Und die Stadt werde diesen Prozess auch weiterhin entsprechend unterstützen.

Er rief dazu auf, die Welt als sensibles, vernetztes System zu begreifen an dem „wir, wenn wir so weitermachen, irreparable Schäden anrichten.“ Nachhaltigkeit könne deshalb kein Schlagwort sein, „es ist keine Modeentscheidung, sondern eine schlichte Notwendigkeit, um auf diesem „Planeten Erde“ mit sieben Milliarden Mitbewohnern zu überleben.“ Rentschler nannte die „Pioniere“, die bei der Gründung der Agenda bei seinem Amtsvorgänger und heutigem Ehrenbürger, Ulrich Pfeifle, „sehr schnell offene Türen einrannten.“ Einen dieser Pioniere hob der OB besonders heraus, Professor Ulrich Holzbaur, einer „der“ Agenda-Initiatoren, heute Agendarat-Sprecher. Der hatte an die Geschichte der Lokalen Agenda in Aalen erinnert und ihr Wesen und Ziel so definiert: „Der Zukunft eine Heimat geben, der Heimat eine Zukunft geben.“ Im Sinne Schubarts nannte er den „Aalener Weg“ so – „Streiten um der Sache willen und dann gemeinsam an der Lösung arbeiten.“

In seiner Festansprache hatte Franz Untersteller (Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg) an die vielen Auszeichnungen für die Lokale Agenda in Aalen und an die bisher über 100 Projekte erinnert. Der Agenda-Prozess habe überall in Aalen Spuren hinterlassen. Er nannte zwei aktuelle Beispiele aus der Aalener Agenda: Die Gruppe „Umweltfreundlich Mobil“ und das „Faire Frühstück“. Das ist heute auf dem Rathausvorplatz. (lem)