Im IHK-Bildungszentrum in Aalen sind 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach erfolgreicher zweijähriger Umschulung zum Industriemechaniker verabschiedet worden.

Während dieser Zeit erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassende Kenntnisse der Metallgrundausbildung, erlernten das Arbeiten an konventionellen Dreh-, Fräsmaschinen sowie an CNC-gesteuerten Maschinen. Darüber hinaus wurden Grundlagen in der Schweiß- und Elektrotechnik vermittelt. Zudem erlernten die Umschüler an modernen Steuerungen praxisorientiertes Basiswissen in der Automatisierungstechnik. Das Foto zeigt die neuen Fachkräfte mit den Meistern und Betreuern des IHK-Bildungszentrums: Wolfgang Kluge, Konstantin Schweikert, Natalja Usolzev, Anatoli Stolz, Waldemar Maibach, Matthias Mangold, Yvonne Günther, Peter Schröder, Roland Schug, Andreas Bengelmann, Bernd Schrimpf, Hussein Hachem, Wadim Witt, Marco Zwick, Andreas Hechelmann, Lukas Stadniczuk, Bruno Kirrmann, Artjom Petker, Stefan Bogusch, Ulrich Pflieger, Michael Hunger, Nuri Övüc, Jürgen Geywitz, Erwin Brenner, Gerd Janke, Oliver Kohnle, Honorata Ondruszak und Manuela Wolf.