Umleitung in der Julius-Bausch-Straße

In der Julius-Bausch-Straße wird ab Montag, 19. Februar gebaut. Zwischen den Firmen Rad und Tat und Autohaus Schneider wird mit den Arbeiten für Hausanschlüsse für einen Bürokomplex begonnen. Der Verkehr aus Richtung Stadtzentrum wird unter Einbahnregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr aus Richtung Burgstallkreisel wird über eine beschilderte Umleitung entlang der Ulmer Straße, Hochbrücke, Stuttgarter Straße zum Stadtzentrum geführt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mittwoch 28.02.2018.

Während der Umleitung wird in der Burgstallstraße die Linksabbiegespur zur Wilhelm-Merz-Straße auf Grund der zu kurzen Aufstellfläche gesperrt. Die Gewerbebetriebe in der Wilhelm-Merz-Straße sind während dieser Zeit über Grundstückszufahrten in der Ulmer Straße, über die Marienstraße sowie über die Stuttgarter Straße anzufahren.