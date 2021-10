Umkämpftes Lokalderby ohne Happy End – HAKRO Merlins unterliegen Ulm

Nachdem die HAKRO Merlins Crailsheim am vergangenen Mittwoch mit einem starken 91:78-Sieg gegen die dänischen Bakken Bears erfolgreich die englischen Wochen einläuteten, empfingen sie am Samstagabend den Lokalrivalen ratiopharm ulm in der Basketball-Bundesliga – und das vor fast ausverkauften Rängen. Die Fans der Zauberer sorgten für die richtige Derbystimmung und ließen die Stierkampfarena von der ersten Sekunde an beben. Die erste Spielhälfte war hart umkämpft, beide Mannschaften wechselten sich mit je wenigen Punkten Vorsprung um die Führung ab. Im zweiten Durchgang gelang den Zauberern dann offensiv zu wenig, während sie defensiv anfällig waren. Moe Stuckey glänzte einmal mehr mit einer überragenden Dreierquote, die am Ende aber nicht für einen Sieg im Derby reichte. Die HAKRO Merlins Crailsheim mussten sich ratiopharm ulm mit 71:93 geschlagen geben.

Headcoach Sebastian Gleim konnte beim Heimspiel gegen den Lokalrivalen aus Ulm aus dem vollen Kader schöpfen und schickte die Starting Five bestehend aus TJ Shorts II, Jared Savage, Maurice Stuckey, Fabian Bleck und Richmond Aririguzoh aufs Parkett. Die ersten Punkte des Spiels erzielte Zauberer-Kapitän Fabi Bleck. Es folgten umkämpfte erste Spielminuten mit mehreren Fouls auf beiden Seiten. Ulms Center und Ex-NBA-Profi Cristiano Felicio erzielte daraufhin die ersten Punkte für die Gäste.

Drei Minuten vor Schluss betrug der Abstand auf die Ulmer 13 Punkte. Diese konnten ihren Vorsprung in der Crunchtime aber noch weiter ausbauen. Am Ende waren neun erzielte Punkte der Zauberer im letzten Viertel aber deutlich zu wenig, um noch an Ulm aufschließen zu können. Die HAKRO Merlins unterlagen den Gästen aus Ulm am Ende mit 71:93 im Lokalderby. Topscorer der Zauberer war mit sechs verwandelnden Dreiern Maurice Stuckey.

Am Mittwoch (20 Uhr) empfangen die HAKRO Merlins Crailsheim bereits Tsmoki Minsk aus Weißrussland zum zweiten Gruppenspiel des FIBA EuroCups in der Arena Hohenlohe. Dabei geht es um die Tabellenführung in Gruppe G, denn auch die Gäste konnten ihre erste Partie gegen GS Peristeri für sich entscheiden. Tickets für die Partie gibt es unter https://hakro-merlins.reservix.de.

„Gratulation an Ulm zum verdienten Sieg. Wir haben in der ersten Halbzeit zu schlecht verteidigt, in der zweiten Halbzeit zu schlecht angegriffen und aufgehört zu verteidigen, was mich sehr negativ stimmt, weil wir uns zuhause nicht so präsentieren dürfen. Das müssen wir aufarbeiten. Es wäre zu einfach zu sagen, es war das dritte Spiel in sieben Tagen. Wir müssen die positive Energie von diesem Programm ziehen und besser werden und zuhause anders spielen vor so einer tollen Kulisse, die uns sowohl auswärts als auch zuhause so fantastisch unterstützt“, erklärte Gleim.