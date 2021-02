Umfrage: Aalen deine Oberbürgermeister

Der OB gibt seiner Stadt ein Gesicht, gestaltet sie mit, führt die Verwaltung an, repräsentiert und trifft Entscheidung um Entscheidung. Dass es einem in einer solchen Position in einer Stadt wie Aalen nie langweilig wird, zeigt die beeindruckende Amtszeit von Alt-OB Ulrich Pfeifle, der 30 Jahre lang im Amt gewesen ist.

Der amtierende Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat jüngst angekündigt, dass er nicht zu einer zweiten Amtszeit zur Verfügung stehen wird. Er verlässt das Rathaus nach acht Jahren in Richtung IHK Ostwürttemberg. Dort soll er die Nachfolge von Geschäftsführerin Michaela Eberle antreten.

Ebenso blieb sein Vorgänger Martin Gerlach nur für eine Amtsperiode an der Spitze der Aalener Kommunalpolitik. Auch er entschied sich nach Ablauf der acht Jahre nach seinem Wahlerfolg dafür, nicht erneut zu kandidieren.

Natürlich kann allein die Zeitspanne ein entscheidender Faktor sein, einer Stadt den eigenen Stempel aufzudrücken und sich quasi ein Denkmal zu errichten. Doch abgesehen davon ist es auch in nur einer Amtsperiode möglich, eine Stadt wie Aalen zu verändern.

Nun wählen die Aalener Bürgerinnen und Bürger noch in diesem Jahr einen neuen Rathauschef. Damit die Kreisstadt nicht in den Dornröschenschlaf verfällt, muss auch der neue OB Prioritäten setzen und Verantwortung übernehmen. Doch wo muss in Zukunft der Fokus liegen?

