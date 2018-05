Jetzt wirds ernst: Seit Dienstag ist der Parkplatz beim Berliner Platz gesperrt. Die Arbeiten dort haben begonnen. Wie berichtet, sollen der Vorplatz des Limesmuseums und der Parkplatz umgestaltet werden. Das bedeutet für Anwohner und Dauerparker: Umfahren und Ausweichen.

Ab November müssen die Dauerparker dann ganz weichen. Dann ist das Parken nur noch für drei Stunden erlaubt. Betroffen sind die Parkflächen entlang der Sankt-Johann-Straße bis zur Einmündung Steimlestraße, die Parkplätze auf dem Berliner Platz sowie östlich, nördlich und westlich der Stadthalle.

„Im Moment ist die beauftragte Firma Rossaro dabei, die alte Mauer, die an die Ausgrabungen des Tores anschließt, abzureißen“, erklärt Rudolf Kaufmann, Leiter des Grünflächen- und Umweltamtes der Stadt Aalen. Anschließend werde eine neue Mauer gesetzt, denn in Zukunft solle die Ausgrabung freigestellt sein, damit man sie besser besichtigen könne, so Kaufmann weiter.

Im Juni oder Juli wird dann der Parkplatz gemacht, erklärt Kaufmann. Da dieser bis dahin auch für die Baustelleneinrichtung genutzt werden müsse, wird er bis zum Abschluss der Baumaßnahmen im November gesperrt sein. Aber wo kann dann geparkt werden? Die Stadtverwaltung teilt mit, Stadthallenbesucher, die über die Hüttfeldstraße kommen, könnten auf den neuen Stellplätzen hinter der Stadthalle und auf den Stellplätzen an der Hüttfeldstraße parken.

Besucher des Limu 16 / 18 und Fahrer aus Richtung Innenstadt fänden Parkplätze auf dem Greut. Nachdem die Arbeiten am Parkplatz abgeschlossen sind, werden im September neue Versorgungsleitungen in der Sankt-Johann-Straße verlegt. Dann werden laut Kaufmann teilweise Sperrungen der Straße nötig sein, „der Zugang in Richtung Schillerhöhe wird aber immer gewährleistet sein“, bekräftigt der Amtsleiter.

Die Anwohner wurden in einem Schreiben über die Maßnahmen informiert und um Verständnis gebeten. „Trotzdem fährt immer wieder mal ein Auto in die entgegengesetzte Richtung, und das ganz bewusst“, erläutert Kaufmann die Erfahrungen der ersten Tage der Sperrung. Die Baufirma werde die Absperrung aber konsequent überprüfen, denn diese sei haftbar, wenn etwas passiert, erklärt der Amtsleiter.