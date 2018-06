Umbruch in Essingen schreitet voran

Nach dieser Saison in der Fußball-Verbandsliga, mit dem keiner beim TSV Essingen zufrieden gewesen ist, wird es in diesem Sommer einen größeren Umbruch geben, den der Sportliche Leiter, Patrick Schiehlen schon während der Runde eingeleitet hatte. Nachdem nun die Klasse gehalten worden ist, mit Erdal Kalin ein neuer Übungsleiter verpflichtet wurde, kann der Verein nun weitere Personalien namentlich nennen.

Seit längerer Zeit ist klar, dass das Essinger Urgestein, Jens Malitzke, etwas kürzertreten möchte und sich dem Bezirksligisten Unterkochen anschließen wird. „Sportlich und vor allem auch menschlich ist das natürlich ein schmerzlicher Verlust für die Mannschaft“, sagt Schiehlen.

Aus familiären Gründen nicht mehr für die erste Mannschaft kicken werden Jan-Philipp Klein und Daniel Eisenbeiß, beide sind erst kürzlich Väter geworden. Atilla Acioglu wird ab der kommenden Saison als Trainer bei der U 15 des VfR Aalen tätig sein und ebenfalls kürzertreten. Daran schließt auch Malitzkes Argumentation an: „Der Aufwand war mir am Ende zu groß, es ist schließlich noch ein Hobby, wenn man dann noch die Einsatzzeiten berücksichtigt, die immer weniger wurden. Mit Dani und Jani und bereits im Winter Lars, sind in der neuen Saison drei meiner engsten Freunde nicht mehr in Essingen. Das war eigentlich der Hauptgrund. Mit dem Herzen aber werde ich definitiv Essinger bleiben“, sagt Malitzke.

Auch Acioglu hat sich die Entscheidung nicht leichtgemacht. „Kurz nach dem Rückrundenauftakt habe ich mir das Innenband am Knie gerissen. Das habe ich als Warnsignal verstanden, da sich die Verletzungen in den vergangenen beiden Jahren häuften“, so Acioglu. „Als dann der VfR während meiner Reha an die Tür klopfte, sah ich dies als neue Herausforderung an. Dem Fußball bleibe ich somit treu und sicherlich werde ich mich auch irgendwo fit halten.“ Ebenfalls nicht mehr für den TSV Essingen das Trikot überstreifen wird Offensivkraft Michael Wende, den es zum Göppinger SV ziehen soll. Es passiert somit allerhand beim Verbandsligisten. Wir werden nun die Saison noch einmal tiefgründig analysieren und sehen, welche Veränderungen noch notwendig sind, um in der nächsten Saison erfolgreicher Fußball zu spielen“, so Schiehlen vielversprechend.

Darüber hinaus gab Schiehlen – nach dem nun endgültig gesicherten Klassenerhalt - bekannt, dass in der letzten Partie der Saison Jens Christ, Trainer der zweiten Mannschaft des TSV und nicht Michael Hoskins, das Team ins Derby gegen Normannia Gmünd führen wird. Es gab aber keinen weiteren Trainerwechsel, beruhigt Hoskins: „Das hatten wir vorher so abgesprochen, dass ich nur für drei Spiele aushelfen kann und werde, da ich schon Urlaub mit meiner Familie gebucht hatte. Es hat ja glücklicherweise auch in diesen drei Partien geklappt“, gibt Hoskins schmunzelnd zu Protokoll. Sechs Punkte aus drei Partien hat der Interimscoach mit der Mannschaft geholt und damit den Klassenerhalt gesichert. Am 1. Juli wird Hoskins dann bekanntlich sein Traineramt bei der U 19 des VfR Aalen antreten. Christian Essig ist voll des Lobes über den Drei-Spiele-Trainer: „Es hat richtig Spaß gemacht unter ihm, zumal es ja für ihn auch nicht so einfach war in der kurzen Zeit.“ Jetzt aber freut sich der TSV auf den Saisonabschluss gegen den Meisterschaftsanwärter Normannia Gmünd am kommenden Samstag. (tsve)