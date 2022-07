Umbruch bei Union aus Wasseralfingen: Marcus Golla nicht mehr Trainer

Große Veränderungen bei der Union aus Wasseralfingen. Gründe dafür sind die laut Vereinsmitteilung „überraschenden und sehr kurzfristig vorgenommenen Wechsel verschiedener Stammspieler zu anderen Vereinen“.

Die Union konnte daher in der verbleibenden Zeit nicht mehr entscheidend auf dem Spielermarkt tätig werden. Die Verantwortlichen der Union haben unter Berücksichtigung dieser Entwicklung für die kommende Saison die zweite Mannschaft, die bisher in der Kreisliga B III spielte und dort in der vergangenen Saison den vierten Platz erreichte, aus dem Spielbetrieb genommen. In der kommenden Saison wird die Union nur mit einem Team in der Kreisliga A II, sowie einem Reserveteam antreten. Der bisherige Trainer Marcus Golla trägt dieser Situation Rechnung und hat mit den Verantwortlichen vereinbart, seinen laufenden Vertrag aufzulösen und damit der Union die notwendige Neustrukturierung zu ermöglichen. Im April diesen Jahres verkündete der A-Ligist noch die Verlängerung der Zusammenarbeit. Nach der Vertragsauflösung wird der bisherige Coach der Union Wasseralfingen II, Jens Hildebrand erst einmal als Interimstrainer fungieren. Dabei wird er von Marc Stahl, der bisher das Reserveteam coachte, unterstützt. Die Verantwortlichen und die Spieler der Union sind überzeugt, dass auch in der kommenden Saison guter Fußballsport in Wasseralfingen geboten werden wird.