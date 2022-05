Umbau im Sommer: Ärztehaus im Aalener Kubus soll im Januar 2023 eröffnen

Er hat schon einiges in seiner fünfjährigen Laufbahn mitgemacht: der Kubus im Herzen Aalens. Viele Wechsel in den Läden, längere Schließungen während der Lockdowns und ein Feuer rückten das Einkaufszentrum immer wieder in den Fokus.

Nun gibt es erneut Änderungen. Derzeit bestehe Vollvermietung, einen Mietermix mit gemischter Nutzung von Handel, Gastronomie und Büros. Im kommenden Jahr soll noch ein weiterer Aspekt hinzukommen: ein Ärztehaus. Der Umbau soll laut einer Pressemitteilung im Sommer starten.

Die Erweiterung mit dem medizinischen Sektor sei logische Konsequenz aus Pandemie und Digitalisierung. Konsumverhalten und Lebensstil hätten sich verändert. Daher entsteht auf rund 1000 Quadratmetern im ersten Obergeschoss ein Zentrum für Ärzte und Therapeuten.

Mit einer Hausarztpraxis seien bereits die ersten Mieter gefunden worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Gemeinschaftspraxis Schnizler, Büyükasik, Stirner und Kühnle zieht damit in eine modernere und barrierefreie Umgebung. Im Januar 2023 wollen sie eröffnen.

Laut Pressemeldung sind weitere 400 Quadratmeter im Ärztehaus zu haben. Interessenten können sich an Bernd-Claas Gesterkamp unter der Telefonnummer 0211 / 176 076 20 oder per E-Mail an info@gesterkamp.com wenden.

Zudem würde das Praxisteam jederzeit Medizinische Fachangestellte suchen.