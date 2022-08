Ultras des VfR Aalen besprühen Mauer vor dem Schubart-Gymnasium

Eine hitzige Diskussion ist in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Aalen bist“ entfacht. Stein des Anstoßes ist ein Graffiti, das Unbekannte auf die Mauer vor dem Schubart-Gymnasium aufgesprüht haben. Dass die Ultras des VfR Aalen dahinterstecken, liegt angesichts des Motivs nahe.

Wann sich die Tat ereignet hat, ist unklar. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag. Auf die Schmiererei aufmerksam machte eine Userin der bekannten Aalener Facebook-Gruppe, in der sie ein Foto von der besprühten Betonwand einstellte.

„Ultras“ steht auf der Mauer vor dem Schubart-Gymnasium. Dieses Graffiti ist mittlerweile Gesprächsthema auf Facebook. (Foto: Katharina Carle)

Nicht hinterm Berg gehalten hat sie auch mit ihrer Meinung über diese Sachbeschädigung, die ihrer Ansicht nach „Jungs“ angerichtet hätten, die mit „schwarzen Klamotten und weißer Vermummung“ Richtung Schubart-Gymnasium gelaufen seien. Überzeugt davon, dass es Ultras des VfR Aalen waren, richtet sie an diese auch eine Message.

Unwürdige Tat

Eine solche Tat sei einem Ultra-Fan unwürdig. Eine Sachbeschädigung, die ihrer Ansicht nach ständig von den fanatischen Anhängern des Aalener Regionalligisten begangen werde, sei „out, feige und einfach nur dumm“. „Ultras vertreten ihre Mannschaft durch kreative Sprechgesänge und Choreografien bei Sportveranstaltungen“, aber nicht durch so eine Tat.

Überdies sei es den Sprühern nicht bewusst, dass auch deren Eltern wie auch jeder Steuerzahler dafür aufkommen muss, um diese Schmiererei zu entfernen. Schon öfters habe die Userin ihren Angaben zufolge, Ultras auf ihren Streifzügen beobachtet. „Das nächste Mal wird die Polizei gerufen“, kündigt sie an.

Mit ihrem Post hat sie die Facebook-Gruppe gehörig aufgemischt und in zwei Lager gespalten. Die einen verurteilen diese Tat, die anderen können den Ärger der Userin so gar nicht verstehen. In den Kommentaren wird auch immer wieder die Rivalität zum 1. FC Heidenheim deutlich. Neutral äußerte sich ein User mit den Worten: „Gut, dass sich die echten Fangruppen (von einer solchen Tat) distanzieren.“

Wir gehen davon aus, dass die Entfernung rund 500 Euro kostet. Karin Haisch, Stadtsprecherin

Die Polizei wusste bis Mittwochmorgen nichts von dem Vorfall. In Kenntnis gesetzt worden ist sie von den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“. Auch die Stadt Aalen hat am Mittwochmorgen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt und überdies veranlasst, das Graffiti, das nach einer hellen Grundierung der Mauer mit einer Schablone aufgebracht worden sei, zu entfernen, sagt die Pressesprecherin Karin Haisch.

Die Sachbeschädigung sei am Dienstag festgestellt worden. Der Hausmeister des Schubart-Gymnasiums und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs seien vor Ort gewesen und hätten den Schaden begutachtet. „Wir gehen davon aus, dass die Entfernung rund 500 Euro kostet.“ Die Kosten dafür müsse die Allgemeinheit tragen, sofern die Verursacher nicht ermittelt werden können.

Von dem Graffiti nichts gewusst habe der VfR Aalen. Eine Stellungnahme von der Geschäftsstelle blieb bis Redaktionsschluss allerdings aus.