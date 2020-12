Ulrike Messerschmidt in den Vorstand gewählt

Die Konferenz der Kanzlerinnen und Kanzler (KKH) der baden-württembergischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) hat drei neue stellvertretende Vorsitzende gewählt, darunter auch Ulrike Messerschmidt, Kanzlerin der Hochschule Aalen. Damit ist der Vorstand unter Leitung von Bülent Tarkan, Kanzler der Hochschule Offenburg, wieder komplett.

Die Kanzlerkonferenz koordiniert die Abstimmung gemeinsamer Aufgaben der insbesondere für die Finanzen, das Personal und die Liegenschaften zuständigen Kanzlerinnen und Kanzler der 21 staatlichen und drei Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in kirchlicher Trägerschaft in Baden-Württemberg. Neben der Rektorenkonferenz ist die KKH das wichtigste gemeinsame Gremium der baden-württembergischen HAW. Die gewählten Vorstände beider Gremien stimmen sich zu aktuellen Themen regelmäßig ab und koordinieren die Zusammenarbeit der HAW. Ulrike Messerschmidt wird für die kommenden drei Jahre vorrangig die Entwicklung zukunftsfähiger Organisationsstrukturen an den HAW vorantreiben.