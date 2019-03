Ulrich Solzbach wird in den Vorstand der Kliniken Ostalb bestellt

Nach über 24-jähriger Tätigkeit bei den Kliniken Ostalb, zuletzt in der Funktion als Vorsitzender des Vorstands der Kliniken Ostalb, ist Axel Janischowski ausgeschieden und geht in den Ruhestand. Der Kreistag des Ostalbkreises hat jetzt beschlossen, Professor Ulrich Solzbach ab 1. Juli 2019 als Nachfolger von Axel Janischowski in den Vorstand zu bestellen und ihm die Sprecherfunktion zu übertragen.

Der Verwaltungsrat der Kliniken Ostalb hat in mehreren Sitzungen die zukünftige Vorstandsstruktur beraten und sich mit Blick auf die aktuelle Transformations- und Sanierungsphase für eine Wiederbesetzung der Vorstandsposition ausgesprochen. „Die Neubesetzung bietet die Chance, die Schwerpunkte im fachlichen Hintergrund der Vorstandsmitglieder neu zu gewichten“, so Landrat Klaus Pavel. „Zukünftig soll sich die Bedeutung der medizinischen Entwicklung auch im Vorstand widerspiegeln und deshalb soll neben Personalvorständin Sylvia Pansow und Finanzvorstand Thomas Schneider mit Solzbach ein Medizinvorstand berufen werden.“

Wie das Landratsamt mitteilt, entspreche Solzbach als langjähriges Mitglied der Krankenhausbetriebsleitung des Ostalb-Klinikums und als amtierender Ärztlicher Direktor der Kliniken Ostalb in vollem Umfang dem gesuchten Profil des neuen Vorstandsmitglieds. Neben seinem umfassenden Wissen der Strukturen und Prozesse in den Kliniken sei er als Persönlichkeit nicht nur im Mitarbeiterkreis sondern auch bei niedergelassenen Ärzten und in der Öffentlichkeit in hohem Maße anerkannt und geschätzt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Professor Ulrich Solzbach ist seit dem 1. Januar 1998 Chefarzt der Medizinischen Klinik II (Kardiologie und Angiologie) des Ostalb-Klinikums. Er besitzt die Facharztanerkennungen Innere Medizin und Kardiologie sowie Intensivmedizin. 2000 wurde er zum stellvertretenden Ärztlichen Direktor und ab 2007 zum Ärztlichen Direktor des Ostalb-Klinikums bestellt, bevor er im Zuge der Einführung der Department-Struktur ab 01.07.2018 zum Ärztlichen Direktor des gesamten Klinikunternehmens Kliniken Ostalb berufen wurde.