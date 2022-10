Ulrich Pfeifle wird am 31. Oktober 80 Jahre alt

n - Strahlt über Aalen zu einem besonderen Anlass die Sonne, dann ist sein Name auch heute noch, vor allem bei den älteren Aalenerinnen und Aalenern, in aller Munde: Denn dann herrscht Pfeifle-Wetter. Ausdruck eines ebenso glücklichen Händchens wie eines scheinbar grenzenlosen Optimismus, was beidermaßen die Ära Pfeifle in Aalen geprägt hat. Am Montag, 31. Oktober, feiert der ehemalige Oberbürgermeister und derzeit einzige lebende Ehrenbürger der Kreisstadt, Ulrich Pfeifle, seinen 80. Geburtstag.

Wer Ulrich Pfeifle auf der Couch im Wohnzimmer seines schmucken Hauses gegenüber sitzt, merkt schnell: Auch andere Eigenschaften, die aus den knapp 30 Jahren in Erinnerung geblieben sind, in denen Pfeifle zwischen 1976 und 2005 die Geschicke der Stadt erfolgreich gelenkt hat, sind so präsent wie eh und je. Ulrich Pfeifle ist immer noch ein „Homo Politicus“, ein politischer Mensch durch und durch, bestens informiert mit einem ebenso wachen wie kritischen Blick auf das aktuelle Geschehen und ziemlich konkreten Vorstellungen davon, was einer künftigen Entwicklung gut tut und was nicht.

Die regelmäßige Lektüre von drei Tageszeitungen, das tägliche Verfolgen der Online- und Fernseh-Angebote ausführlicher Nachrichtensender, dazu Anne Will und „Hart, aber fair“ zum Wochenstart – ohne permanent über das aktuelle Geschehen in der Stadt, im Land und weltweit auf dem Laufenden zu sein, würde es Pfeifle ganz sicher gar nicht aushalten. „Und mit meiner Frau, die ebenfalls politisch sehr interessiert ist, kann ich das alles wunderbar diskutieren“, sagt er mit Blick auf Margret Pfeifle. Seiner Ehefrau hatte er vor vier Jahren auch sein Buch „Wenn ich’s nicht selbst erlebt hätte...“ mit vielen Erinnerungen und Anekdoten aus der Zeit als Aalener OB gewidmet, verbunden mit dem klaren Bekenntnis: „Ohne sie hätte ich den Job 30 Jahre lang überhaupt nicht machen können.“

Mit 33 Jahren war der Jurist, Sohn eines evangelischen Prälaten und damalige Regierungsrat aus Reutlingen mit dem SPD-Parteibuch in der Tasche 1976 zum Aalener Oberbürgermeister gewählt worden. Sein Sieg im zweiten Wahlgang über seinen härtesten Konkurrenten, den damaligen CDU-Landtagsabgeordneten Eugen Volz, war in den aufgeregten Zeiten nach der letztlich vom Staatsgerichtshof verfügten Eingemeindung Wasseralfingens nach Aalen und angesichts einer fast Zweidrittelmehrheit der CDU im Gemeinderat ebenso ein Paukenschlag wie knapp 30 Jahre später sein Abgang. Als Ulrich Pfeifle 2005, am Ende einer Gemeinderatssitzung, mit Verweis auf ein Rückenleiden erklärte, aus gesundheitlichen Gründen auf sein Amt zu verzichten. Fast drei prägende Jahrzehnte gingen damit zu Ende, in denen Pfeifle das „neue“ Aalen mit seinen nun sieben Stadtbezirken gleichsam auch in eine neue Zeit katapultiert hatte. Der komplette Umbau der Innenstadt mit Fußgängerzone und Neuordnung des Verkehrs, die mutige und letztlich erfolgreiche Suche nach Thermalwasser droben am Heuchelbach, die im Bau der Limes-Thermen gipfelte, das Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“, die Anerkennung des Limes als Unesco-Welterbe, die Gründung des Theaters der Stadt Aalen – all das steht bis heute für die „Ära Pfeifle“, wie sie immer noch genannt wird.

Als Ulrich Pfeifle vor 17 Jahren in den OB-Ruhestand ging, hatte er innerlich gelobt, sich aus der aktuellen Kommunalpolitik öffentlich fortan herauszuhalten. Zweimal hat er seinen Vorsatz in jüngster Zeit durchbrochen. „Im Thermalbad steckt bis heute ganz viel Herzblut von mir drin“, erklärt er, weshalb er seine Zukunftssorge um die Limes-Thermen vor geraumer Zeit öffentlich geäußert hatte. „Von den Menschen werde ich immer auf die Limes-Thermen angesprochen, wenn ich auf dem Wochenmarkt bin“, legt Pfeifle im Gespräch nach. Zweites Thema, zu dem sich Pfeifle in diesem Sommer gemeinsam mit seinem Nach-Nachfolger Thilo Rentschler geäußert hatte: die Klinikdebatte auf der Ostalb. „Lassen Sie die absurde Idee eines Zentralklinikums zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd fallen“, hatten beide damals in einem gemeinsamen Brief formuliert.

Denn bis heute ist Ulrich Pfeifle davon überzeugt, dass Kommunalpolitik in allererster Linie für die Menschen gemacht werden müsse, auch für junge Menschen, wie der Großvater von acht Enkelkindern – die älteste Enkeltochter ist inzwischen 21 – ausdrücklich betont. Dafür bedürfe es aber einer auf Werten und Fakten fußenden Diskussion. „Die dramatischste Veränderung im Vergleich zu meiner Amtszeit sind die Sozialen Medien“, sagt Pfeifle. Deren Bedeutung für den Transport vieler wichtiger und sonst gar nicht möglicher Informationen er keinesfalls in Abrede stellen wolle, wie etwas die aktuellen Beispiele Russland, Ukraine und Iran zeigten. „Wenn sich damals aber einer über den Pfeifle aufgeregt hat, musste er einen Leserbrief schreiben. Allein dieser Aufwand hat schon disziplinierend auf den Inhalt gewirkt. Heute ist in den Sozialen Medien daraus oftmals eine ungefilterte, manchmal auch haarsträubende Schmierage geworden“, schildert Pfeifle seine Sicht der Dinge. „Ich sehe darin eine große Gefahr für den sozialen Frieden in der Gesellschaft“, schiebt er nach.

Ja, auch für die Demokratie. „Wir haben uns nach dem Krieg unsere Demokratie nicht erkämpft, wir haben sie vielmehr von den Amerikanern geschenkt bekommen. Unsere Demokratie war in 70 Jahren noch nie einem echten Härtetest unterworfen. Und bis heute ist der Beweis nicht erbracht, dass die Deutschen zu ihrer Demokratie stehen, wenn’s hart auf hart kommt“, formuliert der zweifache Träger des Bundesverdienstkreuzes und „Cavaliere“ des Verdienstordens der italienischen Republik beinahe staatstragend. Und man merkt: Das Thema treibt ihn um. „Unsere Demokratie hat erstmals eine schwierige Phase zu überstehen“, sagt er mit Blick auf Montagsdemonstrationen, Leugner von allem Möglichen und auch entsprechenden Umtrieben in eben den Sozialen Medien. „Es kommt jetzt ganz darauf an, wie die Politik darauf reagiert“, ist Pfeifle überzeugt.

Die Demokratie stabil zu bewahren ist Ulrich Pfeifle, der bis vor zwei Jahren in Aalen noch als Rechtsanwalt tätig war, auch deshalb so wichtig, „weil ich unheimlich dankbar bin, dass ich bislang 80 Jahre lang in Deutschland leben durfte“. Noch nie sei es einer Generation in Deutschland so gut gegangen wie der, zu der auch er sich zähle. „Deshalb gehöre ich nicht zu denen, die jammern – obwohl das in Deutschland inzwischen üblich ist“, sagt Pfeifle.

Am Ende lässt er sich dann doch noch zu einem Ratschlag hinreißen: „Hauptziel einer jeden Kommunalpolitik muss weiterhin sein, dass sich die Menschen in ihrer Stadt wohlfühlen – man kann auch sagen, sich mit ihrer Stadt identifizieren.“ Das, so meint der Aalener Ehrenbürger, habe auch viel mit Heimat zu tun – „als eine Gegenreaktion auf die Globalisierung“.