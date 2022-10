Ulrich Pfeifle wird 80: Empfang auf Schloss Fachsenfeld

„Aalen ist dankbar dafür, dass Du, lieber Uli, Deine Persönlichkeit mit der Entwicklung der Stadt verbunden und mit sehr großem Einsatz viele Erfolge für sie erzielt hast.“ Mit diesen Worten hat OB Frederick Brütting am Sonntag die Verdienste des Ehrenbürgers und langjährigen Oberbürgermeisters Ulrich Pfeifle gewürdigt. Ein Empfang der Stadt auf Schloss Fachsenfeld war der Auftakt zur Feier des 80. Geburtstags, den Pfeifle heute begeht. Für eine gelungene schwungvolle musikalische Umrahmung sorgten „die Stumpfes“. Als Geschenk der Stadt erhielt der Jubilar ein Bild seines Lieblingsmalers, auf dem Paul Groll wichtige Stationen in Pfeifles Leben festgehalten hat.

Der Empfang war ein typischer Pfeifle: Kurz und knapp, lediglich zwei Reden, dazwischen Musik und danach viel Zeit für den persönlichen Austausch. Eingeladen waren zu dem Empfang zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Wegbegleiter in den vergangenen Jahrzehnten und natürlich die Familie, zu der zwei Söhne und eine Tochter mit ihrem Ehepartner beziehungsweise ihren Partnerinnen sowie vier Enkelinnen und vier Enkel gehören.

Brütting sagte, die Vollendung des 80. Lebensjahres des einzigen lebenden Aalener Ehrenbürgers sei ein so großes Fest, dass dieses sonntägliche Präludium mehr als angebracht erscheine. Schließlich sei Pfeifle einst „der neue Mann für die neue Stadt“ gewesen. Die Herkulesaufgabe, nach den Eingemeindungen und dem Zusammenschluss mit Wasseralfingen Aalen zu einer neuen Stadt zu formen, sei ihm mit Bravour gelungen.

Er sei unendlich dankbar dafür, dass er diesen Geburtstag in relativer Gesundheit feiern dürfe, bekannte der Jubilar. Er dürfe auf ein tolles Leben zurückblicken. Dass der Empfang auf Schloss Fachsenfeld stattfinde, sei für ihn ein besonderes Geschenk, denn in dieser Stadt gebe es außer seinem Haus keinen Ort, der ihm so sehr ans Herz gewachsen sei und wo er sich so wohlfühle wie im Schloss.

Seine Amtszeit, fuhr Pfeifle fort, in der er vom Vertrauen der Aalenerinnen und Aalener getragen gewesen dank einer gegenseitigen Sympathie, seien 30 gute Jahre für die Stadt gewesen. Und wörtlich: „Um als OB erfolgreich zu sein, muss man seine Arbeit und die einem anvertrauten Menschen mögen. Darüber hinaus sollte man stets ehrlich sein und auch Unpopuläres aussprechen. Und vor allem: Man braucht Mut zur Führung.“ Für ihn sei das Amt sein Traumberuf und auch ein wenig Berufung gewesen.

Besonders würdigte der Redner dabei seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die vieles nicht möglich gewesen wäre, und seine Familie, allen voran seine Frau Margret. „Sie hat, auch in schwierigen Zeiten, stets den Laden zusammengehalten.“ Dass sein Ruhestand bisher relativ gut gelungen sei, führte Pfeifle zum einen auf seine relativ stabile Gesundheit zurück, auf die er im Ruhestand wesentlich mehr achte als in den 30 Jahren zuvor. Förderlich sei zum anderen auch gewesen, dass er zunächst noch einige Jahre als Teilzeitanwalt gearbeitet, seine Freundeskreise gepflegt, mit seiner Frau große Reisen unternommen und nicht zuletzt zwei Bücher geschrieben habe.

Er sei dankbar, sagte der Jubilar weiter, 80 Jahre in einem Land gelebt zu haben, das ihm optimale Rahmenbedingungen geboten habe, begünstigt von einem wirtschaftlichen Aufschwung und dem großartigen Konstrukt der sozialen Marktwirtschaft, das im Inneren Wohlstand und soziale Stabilität geschaffen habe vor dem Hintergrund eines Jahrzehnte währenden äußeren Friedens.

Doch nun scheine ein gewisser Wendepunkt erreicht. Pfeifle: „Fest steht, dass es zu meinen Lebzeiten bisher keine derartige Bedrohungslage gab. Die Bedrohung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, der widerliche Ukrainekrieg, die Energiekrise, die Sorge um Taiwan und nicht zuletzt die aus all dem resultierenden drohenden sozialen Verwerfungen stellen unsere bisher so verwöhnte Gesellschaft vor große Herausforderungen.“

Daher habe er nur einen einzigen Geburtstagswunsch, schloss Pfeifle: „Dass auch künftige Generationen in diesem Land und in dieser Stadt ein lebenswertes Leben führen können und dass sie erkennen, welches Glück sie haben, in einer Demokratie leben zu dürfen.“