Uhland-Realschule: Michelle Spaag erreicht die Traumnote 1,0

An der Uhland-Realschule Aalen haben dieses Jahr 94 Schüler die Realschul- und ein Schüler die Hauptschulabschlussprüfung bestanden. Schulbeste ist Michelle Spaag mit einem Traum-Durchschnitt von 1,0. Der Sonderpreis des Fördervereins der Uhland-Realschule für herausragende Leistungen in den Wahlpflichtfächern geht in diesem Jahr in AES an Amely Scharr und im Fach Französisch an Michelle Spaag, Ellen Hottmann und Ramyha Leins. Folgende Schüler haben die Prüfung bestanden, einen Preis (P) oder eine Belobigung (B) erhalten: Abel Abraha (P), Hakan Ayhan, Shawn Nicolas Bieg, Vitaly Gooßen, Marius Hahn, Mert Hamurcu, Emre Kalay (B), Ömer Kizilgecit, Nick Pflaum (B), Samuel Schmid (B), Amir Selimovic, Maximilian Stefan, Zehra Aldic (B), Viola Csegzi (P), Zeynep Demir, Johanna Göres (P), Alexandra Janus (B), Sarah Kersten, Nina Kikic (B), Laetitia Knapp (B), Janset Ela Kocak (B), Selma Konur (B), Mirjam Nentwich (P), Jana Scheler (P), Cora Schmidt, Lea Seibold (B), Michelle Spaag (P), Julie Wanner (P), Zoé Wiegartz, Anuschan Amalarayan, Deniz Colak, Azad Dag, Ben Endreß (B), Fabian Engel (B), Noah Hiba (B), Jonas Irtenkauf, Eric Liemann, Joshua Müller (B), Daniel Otto (P), Andreas Schnegelberger, Hannes Schwager, Enes Tanriverdi, Arina Abdrakhmanova, Lisa-Marie Brüstle (B), Bente Evertz, Rebecca Kamins (B), Alina Kinzel (B), Amelie Scharr (P), Jakob Braunger (B), Daniel Dang (B), Jan Egelhaaf (B), Tan Erken, Martin Geuppert (B), Dustin Heer, Thomas Lang (P), Julius Schall (B), Sebastian Stengel, Lukas Stigler (B), Enes Titiz, Florian Wolf (B), Salem Aman-Hagos, Theresa Biffart (B), Lena Döner, Leah-Sophie Drees, Abiha Gill (B), Ellen Hottmann (P), Elena Klopfer (P), Ramyha Leins (P), Mediha Meydanogullari (B), Johanna Sahlmann (B), Melissa Specht (B), Xenia Spegel (P), Meliha Turgut, Lena Zemann (B), Selim Ceviker, Sedat Demirci, Moritz Heindel, Philipp Kühn, Arjanit Maliqi, Tim Rettenmaier, Ali Urgucan, Marian-Marius-Florian Zeller, Julia Avdyli (P), Graziella Cericola, Sina Federschmid, Selin Gökce, Celine Himmer (P), Emily Lippold (P), Valentina Ljutfiji, Vanessa Maerz, Mandy Mayer (B), Angelina-Alina Michailis, Sena Simsek, Jana Zwerschiz und Can Kalay.