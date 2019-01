Uhl sichert sich nächste Bestzeit – trotz Verletzung

Drei Athleten der LSG Aalen sind vor Kurzem bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Sindelfingen an den Start gegangen. LSG-Athletin Cara Uhl gelang dabei eine persönliche Bestleistung.

Uhl machte den Beginn und startete über die 400 Meter bei der U 18. Sie ging mit einem unguten Gefühl an den Start, da sie sich in Fürth am Oberschenkel verletzt hatte. Dennoch wollte sie sich die ersten Meisterschaften in diesem Jahr nicht nehmen lassen. Sie war die ersten 300 Meter immer knapp hinter der Zeitschnellsten, konnte diese jedoch bis ins Ziel nicht überholen. Diese kam letztlich eine Sekunde vor Uhl ins Ziel. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 61,56 Sekunden und dem siebten Platz konnte sie trotz Verletzung stolz auf sich sein. Ihr Trainer Helmut Staudenecker freute sich mit ihr über den Platz unter den Top 10.

Auch Franka Bernreiter und Marianna Bopp starteten bei den Meisterschaften. Für beide war es der erste Wettkampf in dieser Saison. Gemeinsam gingen sie in der Altersklasse U 18 über die 1500 Meter an den Start. Beide liefen ihren Lauf konstant zu Ende und wurden mit dem zehnten und elften Platz belohnt.