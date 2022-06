Üble Abzocken treffen Senioren

Gut gefüllt war das Gasthaus Rössle in Fachsenfeld. Rund 25 Personen waren dem Aufruf der Freien Wähler Fachsenfeld gefolgt und haben sich beim Infoabend „Enkeltrick und Co.“ wichtige Informationen zu Schockanrufen oder sonstigen Abzocken geholt, die überwiegend auf ältere Mitbürger abzielen. 556 Fälle mit falschen Polizeibeamten und 234 Schockanrufe kamen allein 2021 im Ostalbkreis zur Anzeige. Der Schaden belief sich auf über eine Million Euro.

Bernd Märkle, nicht nur Mitglied des Fachsenfelder Ortschaftsrats, sondern auch Pressesprecher des Aalener Polizeipräsidiums, schilderte Beispiele, gab Tipps, wie man nicht in die Falle tappen kann, und erklärte, wie penetrant und manipulativ Kriminelle vorgehen, um Kasse zu machen. „Die Menschen werden bei ihren Emotionen gepackt, das hat nichts mit dumm sein zu tun“, machte der Kriminalhauptkommissar deutlich. Er warnte nicht nur vor Anrufen, sondern oder vor Fallen, die an der Haustür gestellt werden, oder Liebesschwüren via Internet, die in Geldzahlungen enden, weil jemand plötzlich in Not ist. Ziel der Übeltäter sei es, extremen Druck auf die vermeintlichen Opfer auszuüben, so dass kaum noch ein klarer Gedanke gefasst werden könne.