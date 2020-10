Überzeugende Premiere

Elf Anwärter für einen Impfstoff gegen das weltweit grassierende SARS-CoV-2-Virus stehen derzeit auf der letzten Schwelle vor der allgemeinen Zulassung, in der sogenannten Entwicklungsphase 3 (Stand 15. Oktober). In Phase 3 wird die tatsächliche Schutzwirkung eines Impfstoffs überprüft. Mehr als 10.000 Menschen, die ein hohes Ansteckungsrisiko haben, werden in dieser Phase testweise geimpft.

Ein Teil der Probanden erhält dabei eine Placebo-Impfung, um zu prüfen, ob zwischen den geimpften und den ungeimpften Probanden ein ...