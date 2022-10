Überschlag mit Kettcar: Vierjähriger wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Vierjähriger am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr zugezogen. Der Junge befuhr mit seinem Kettcar die Verlängerung der Elchinger Straße in Richtung Karrenhau. Da er das immer schneller werdende Kettcar nicht mehr unter Kontrolle brachte, schaukelte sich dieses hoch und der Bub überschlug sich auf dem Rollsplit. Er trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Schutzhelm und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er wurde daher vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.